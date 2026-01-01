El Mundo

Corte Suprema de Brasil rechaza pedido de prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro pese a hospitalización

Jair Bolsonaro se encuentra en prisión por un intento de golpe de Estado y está hospitalizado desde hace más de una semana por motivos de salud

Por AFP
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro al salir de someterse a exámenes médicos en el hospital DF Star de Brasilia el pasado 16 de agosto de 2025. Fotografía:
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro al salir de someterse a exámenes médicos en el hospital DF Star de Brasilia el pasado 16 de agosto de 2025. Fotografía: (EVARISTO SA/AFP)







