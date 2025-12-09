Honduras gira orden de captura contra Juan Orlando Hernández, expresidente indultado por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico.

Honduras giró una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), confirmó este lunes 8 de diciembre el fiscal general Johel Zelaya Álvarez. El exmandatario había sido indultado recientemente por el presidente norteamericano Donald Trump luego de resultar condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

“Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como la Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude en el caso Pandora II”, dijo Zelaya en un mensaje publicado en X (antes Twitter).

Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país. Es por ello que en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre, informo al pueblo hondureño… pic.twitter.com/8V4cpyrKq2 — Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) December 8, 2025

Hernández fue condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por facilitar el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína.

Trump presentó su decisión como un acto de justicia frente a lo que calificó una “caza de brujas” del gobierno de Joe Biden, aunque no presentó pruebas y el caso contra Hernández no nació con Biden ni con su Departamento de Justicia.

La investigación comenzó en el 2013 durante la administración Obama, continuó durante los cuatro años del primer gobierno de Trump y culminó con una condena unánime de un jurado federal en Nueva York en el 2024. Fue, de hecho, uno de los juicios por narcotráfico más sólidos contra un jefe de Estado extranjero desde la condena al exgeneral panameño Manuel Antonio Noriega, en 1992.

Perdón de Trump

En los días previos a las elecciones en Honduras, Trump anunció el perdón para Hernández y, según el The New York Times, el indulto de JOH fue promovido agresivamente por otro aliado de Trump, Roger J. Stone Jr.

Stone dijo al medio que no recibió compensación por su gestión del perdón, la cual inició hace meses y culminó cuando envió a Trump una carta escrita por Hernández a finales de octubre pidiéndole clemencia.

“Consultada sobre el papel de Stone, la Casa Blanca apuntó a comentarios de Trump en los que calificó la condena de Hernández como un montaje del gobierno de Biden, aunque la investigación que llevó a su encarcelamiento comenzó años antes, antes de la primera elección de Trump”, dice el reportaje de The New York Times.

Stone ha publicado de forma constante en su X sobre Honduras, contra el candidato Salvador Nasralla y el partido de gobierno. Ha reiterado que Nasry Asfura, el favorito de Trump, “ganó”.

Incluso, dijo que le pediría al Departamento de Justicia de Estados Unidos investigar a Nasralla.

I have urged the Trump justice department open an immediate investigation into Salvador Nasralla and his use of drug trafficking money. https://t.co/prt17jSFGE — Roger Stone (@RogerJStoneJr) December 7, 2025

En el último reporte del Consejo Nacional Electoral de Honduras, el candidato derechista Nasry Asfura, respaldado por Trump y del mismo partido de JOH, encabezaba las presidenciales de Honduras, horas después de que se reanudara el escrutinio tras permanecer dos días paralizado.

Con un 98% de las actas contabilizadas, Asfura, un empresario de 67 años, sumaba 40,57% de los votos frente a 39,10% del centrista Salvador Nasralla, representante del Partido Liberal (PL).