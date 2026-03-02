El Mundo

Hijo de Bolsonaro busca unir a la derecha de cara a las próximas elecciones en Brasil

Flavio Bolsonaro lideró marchas en Brasil y empató con Lula en las encuestas de cara a las comicios presidenciales de octubre

Por La Nación / Argentina / GDA
Flavio Bolsonaro lideró marchas en Brasil y empató con Lula en las encuestas para octubre. El clan busca la libertad de Jair Bolsonaro en un escenario polarizado. (Reuters)







