Bolsonaro regresa a prisión el 1.º de enero tras someterse a varias cirugías

Jair Bolsonaro sale del hospital para cumplir su condena. Los médicos revelan las complicaciones de salud que aún padece el expresidente

Por AFP
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, recibió tratamiento médico el 27 de diciembre de 2025 por el hipo que padece desde hace meses.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, recibió tratamiento médico el 27 de diciembre de 2025 por el hipo que padece desde hace meses. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)







