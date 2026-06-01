Hezbolá acepta detener ataques contra Israel, afirma Embajada de Líbano en Estados Unidos

Líbano informó que un ataque israelí alcanzó una zona cercana a un hospital en la ciudad de Tiro el 1.º de junio, mientras el Ministerio de Salud difundía imágenes que mostraban graves daños en las instalaciones.

Beirut, Líbano. La embajada del Líbano en Washington afirmó el lunes que Hezbolá había aceptado una propuesta estadounidense para dejar de atacar a Israel a cambio de que este país detuviera su ofensiva, poco después de que el presidente estadounidense declarara haber mantenido “una muy buena llamada” con el grupo islamista.

Según el acuerdo, “los ataques israelíes contra Dahiyeh cesarían a cambio de que Hezbolá se abstuviera de lanzar ataques contra Israel”, en referencia a los suburbios del sur de Beirut, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había amenazado con atacar el lunes.

Israel instó el lunes a evacuar los suburbios del sur de Beirut tras ordenar bombardeos en este bastión de Hezbolá, al tiempo que intensificó su ofensiva terrestre en Líbano, donde lleva a cabo su incursión militar más profunda en 26 años.

Donald Trump había asegurado el lunes que Netanyahu se había comprometido a no enviar tropas a Beirut, y que Hezbolá iba a cesar “todos los combates”.

La ofensiva israelí contra su vecino del norte se produce en paralelo a las negociaciones de Estados Unidos con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Irán acusó este lunes a Israel de cruzar las “líneas rojas” en Líbano y amenazó con abrir “nuevos frentes”, a pesar de la tregua vigente desde el 8 de abril.

También reiteró que cualquier acuerdo con Estados Unidos dependerá precisamente de la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano.

Líbano e Israel acordaron una tregua el 17 de abril, pero nunca llegó a respetarse.

En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este lunes a petición de Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, afirmó que “nada justifica la gran escalada en curso en el sur de Líbano”.

La Unión Europea instó a Israel, que se retiró de Líbano en 2000 tras 18 años de ocupación, a poner fin a su “escalada militar” en ese país, mientras que la ONU se mostró “muy preocupada”.

Personas se congregan en el lugar de un ataque israelí que impactó cerca de un hospital en la ciudad sureña de Tiro, en Líbano, el 1.º de junio de 2026. (KAWNAT HAJU/AFP)

“Pánico general”

Tras los anuncios de ataques en los alrededores de Beirut, periodistas de la AFP vieron a cientos de familias abandonar la periferia sur de la capital, a pie, en moto o en vehículos.

“Nos fuimos de inmediato”, contó un joven de 24 años que se identificó como Hadi. Las declaraciones israelíes “provocaron un pánico general”, afirmó.

Israel afirma que su ofensiva en Líbano busca “aplastar” al grupo chiita Hezbolá, que como aliado de Irán reabrió las hostilidades el 2 de marzo en solidaridad con Teherán, blanco de la campaña israelí-estadounidense.

Netanyahu alegó las “repetidas violaciones del alto el fuego” por parte de Hezbolá y los ataques contra las “ciudades y los ciudadanos” de su país.

Una fuente próxima a Hezbolá aseguró el lunes a la AFP que el grupo “no se comprometerá a dejar de bombardear el norte” de Israel. “¿Por qué cesar estos ataques que perjudican a Israel mientras sigue bombardeando el Líbano?”, se preguntó.

Por su parte, Trump afirmó en su red Truth Social que tuvo una “muy buena llamada con Hezbolá” a través de intermediarios y que el movimiento acordó “que cesarán todos los combates”.

“Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”, añadió.

Israel llevó a cabo nuevos bombardeos en el sur del Líbano que, según afirmó, estaban dirigidos contra el grupo militante Hezbolá, horas antes de que los enviados de ambos países se reunieran por segundo día de conversaciones de paz en Washington. (-/AFP)

“Agresión feroz”

Hezbolá reivindicó este lunes ataques con misiles contra objetivos militares en el norte de Israel.

En los últimos días, el ejército israelí ha avanzado en su invasión del sur de Líbano, donde declaró zona de combate todo el territorio libanés situado al sur del río Zahrani, que fluye a 40 km de la frontera entre ambos países.

El domingo, reivindicó la toma de la estratégica fortaleza de Beaufort, lo que Netanyahu calificó como un “un giro decisivo” en las operaciones.

Hezbolá afirmó el lunes en un comunicado que combatía a las fuerzas israelíes en los alrededores del castillo, que domina el sur del Líbano y parte del norte de Israel, y que las tropas israelíes habían convertido en base antes de su retirada en el año 2000.

El ejército israelí también bombardeó el lunes más de 40 localidades del sur, en particular en Tiro, cerca de un hospital, causando daños y varios heridos, según la Agencia Nacional de Información.

El presidente libanés, Joseph Aoun, denunció una “agresión feroz” por parte de Israel pero aseguró que las negociaciones entre ambos países, a las que se opone Hezbolá, siguen siendo “la única forma de poner fin a la guerra”.

Desde el inicio de la guerra el 2 de marzo más de 3.412 personas han muerto en Líbano y más de un millón han sido desplazadas, según Beirut.

El balance del lado israelí asciende a 26 fallecidos, tras la muerte de otro soldado este lunes.