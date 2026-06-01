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Hezbolá acepta detener ataques contra Israel, afirma Embajada de Líbano en Estados Unidos

Hezbolá reivindicó este lunes ataques con misiles contra objetivos militares en el norte de Israel, tras anuncios de mayor incursión israelí en territorio libanés.

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Por AFP
Líbano informó que un ataque israelí alcanzó una zona cercana a un hospital en la ciudad de Tiro el 1.º de junio, mientras el Ministerio de Salud difundía imágenes que mostraban graves daños en las instalaciones.
Líbano informó que un ataque israelí alcanzó una zona cercana a un hospital en la ciudad de Tiro el 1.º de junio, mientras el Ministerio de Salud difundía imágenes que mostraban graves daños en las instalaciones. (KAWNAT HAJU/AFP)







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