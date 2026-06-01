El Mundo

Israel ordena ataques en Beirut y la ONU convoca una reunión de emergencia

Vocero del ejército israelí advirtió a los habitantes de los suburbios al sur de Beirut que debían evacuar la zona “para preservar su seguridad”.

EscucharEscuchar
Por AFP
Se eleva humo tras un bombardeo israelí en el sur de Líbano, observado desde una posición al otro lado de la frontera en la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 1.º de junio de 2026.
Se eleva humo tras un bombardeo israelí en el sur de Líbano, observado desde una posición al otro lado de la frontera en la Alta Galilea, en el norte de Israel, el 1.º de junio de 2026. (JALAA MAREY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BeirutLíbanoIsraelguerraHezbolá
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.