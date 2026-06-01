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Trump dice que Netanyahu accedió a no enviar tropas a Beirut tras anuncio de Israel

“No habrá tropas yendo a Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha sido retirada”, escribió Trump.

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Por AFP
Personas se congregan en el lugar de un ataque israelí que impactó cerca de un hospital en la ciudad sureña de Tiro, en Líbano, el 1.º de junio de 2026.
Personas se congregan en el lugar de un ataque israelí que impactó cerca de un hospital en la ciudad sureña de Tiro, en Líbano, el 1.º de junio de 2026. (KAWNAT HAJU/AFP)







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