Hamás dice estar dispuesto ‘a participar inmediatamente en la mesa de negociaciones’

Grupo palestino respondió a una nueva propuesta de Estados Unidos para lograr un cese del fuego en la Franja de Gaza

Por AFP

Jerusalén. Hamás aseguró que está dispuesto a retomar de inmediato las negociaciones, tras recibir una nueva propuesta de Estados Unidos para alcanzar un cese el fuego. El grupo islamista palestino informó que recibió, a través de mediadores, ideas de parte de Estados Unidos con el fin de concretar una tregua.








