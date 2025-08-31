El Mundo

Israel mató a portavoz de Hamás y promete perseguir a líderes incluso en el extranjero

Abu Obeida aparecía habitualmente en los mensajes en vídeo de los milicianos palestinos

Por AFP.

Israel anunció el domingo que mató al portavoz del brazo armado del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza y dijo que perseguirá a sus líderes incluso en el extranjero, mientras su ejército continúa su ofensiva sobre un territorio hambriento y devastado por la guerra.








