El Mundo

Hallan en Berlín un retrato perdido de la dueña del salón más infame de la Alemania nazi

El retrato de Madame Kitty, la legendaria cortesana y espía del Berlín nazi, fue hallado tras décadas desaparecido, hecho por un “P. Fuchs”.

EscucharEscuchar
Por AFP
Los autores Urs Brunner (d.) y Julia Schrammel (i.) presentan el óleo perdido de Madame Kitty Schmidt, en un piso que antiguamente albergaba el burdel Kitty's Salon en el barrio berlinés de Charlottenburg, el 9 de octubre de 2025.
Los autores Urs Brunner (d.) y Julia Schrammel (i.) presentan el óleo perdido de Madame Kitty Schmidt, en un piso que antiguamente albergaba el burdel Kitty's Salon en el barrio berlinés de Charlottenburg, el 9 de octubre de 2025. (ODD ANDERSEN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BerlínAlemaniaNaziTercer ReichMadame KittyP. FuchsEspíaAsutriaKitty Schmidt
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.