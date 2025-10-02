Ciencia

Hallazgo arqueológico en Austria desconcierta a científicos: extrañas marcas de 6.500 años

Un conjunto de estructuras circulares en Austria podría revelar aspectos clave sobre rituales y la vida cotidiana en comunidades neolíticas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un sitio arqueológico en Austria revela formaciones circulares que podrían ser clave para entender el Neolítico en Europa
Un sitio arqueológico en Austria revela formaciones circulares que podrían ser clave para entender el Neolítico en Europa (O Globo/Departamento de Arqueología de Burgenland)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaAustrianeolítico
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.