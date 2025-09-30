Ciencia

Giro arqueológico: un hallazgo de 5500 años de antigüedad reveló una tecnología avanzada que sorprendió a los investigadores

El hallazgo arqueológico reveló un taller sofisticado de sílex que operó en el sur de Israel durante la Edad de Bronce

Por La Nación / Argentina / GDA
La excavación reveló una industria de hojas cananeas que demuestra la complejidad social de una comunidad antigua
La excavación reveló una industria de hojas cananeas que demuestra la complejidad social de una comunidad antigua (La Nación, Argentina/GDA)







