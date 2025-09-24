Tesoro escondido hace 1.600 años revela revuelta poco conocida contra Roma

Hallaron monedas con imágenes de emperadores romanos en un túnel de Galilea que funcionó como refugio durante la Revuelta de Galo.

Una colección de monedas de cobre con una antigüedad cercana a los 1.600 años apareció en un complejo subterráneo en la región de Galilea, en el norte de Israel.

El hallazgo ocurrió dentro de los túneles del antiguo asentamiento de Hukok, una red de pasadizos que funcionó como escondite para comunidades judías durante tiempos de persecución y conflicto con el Imperio romano.

El descubrimiento se divulgó el domingo 21 de setiembre. La colección, compuesta por 22 monedas, será analizada en un estudio próximo a publicarse en el boletín especializado Israel Numismatic Research.

Los arqueólogos encontraron que las monedas muestran las imágenes de los emperadores Constancio II y Constante I, lo que sugiere que fueron ocultadas durante la Revuelta de Galo, que tuvo lugar entre los años 351 y 352 d. C.

La Revuelta de Galo se considera la última gran rebelión judía contra el dominio romano en esa región. Fue dirigida por Constancio Galo, primo del emperador Constancio II, y quien tenía a cargo las provincias orientales del imperio.

A diferencia de rebeliones anteriores, esta fue breve, poco documentada y reprimida con fuerza. Las tropas romanas destruyeron ciudades judías como parte de la respuesta militar.

La Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA) indicó que esta colección ofrece evidencia inusual de que los túneles de Hukok, construidos durante la Gran Revuelta (66–70 d. C.) y reutilizados durante la Revuelta de Bar-Kochba (132–135 d. C.), volvieron a servir como refugio varios siglos después.

Los arqueólogos Uri Berger, de la IAA, y Yinon Shivtiel, del Zefat Academic College, explicaron que los túneles no eran solo estructuras de defensa. También permitieron a las comunidades judías mantener rituales religiosos y actividades cotidianas lejos de la vigilancia romana, lo que da valor simbólico y cultural al lugar.

Ambos especialistas afirmaron que quienes ocultaron el tesoro lo hicieron con planificación, esperando regresar a recuperarlo. Las monedas se encontraron en un pozo excavado al final de un pasadizo estrecho y curvo, lo que sugiere un intento deliberado por protegerlas.

