Ciencia

Tesoro escondido hace 1.600 años revela revuelta poco conocida contra Roma

Las monedas fueron ocultadas en un refugio subterráneo en Galilea durante la Revuelta de Galo en el siglo IV d. C.

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Hallaron monedas con imágenes de emperadores romanos en un túnel de Galilea que funcionó como refugio durante la Revuelta de Galo.
Hallaron monedas con imágenes de emperadores romanos en un túnel de Galilea que funcionó como refugio durante la Revuelta de Galo. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGIsraelGalileaImperio RomanoMonedasarqueología
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.