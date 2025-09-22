¿Qué escondía este antiguo vaso en el desierto? Hallan cientos de monedas de plata de 2.300 años de antigüedad

Una excavación en Sharjah reveló monedas griegas de plata ocultas en un vaso, ligadas al legado de Alejandro Magno.

Un equipo de arqueólogos encontró 409 monedas de plata dentro de un recipiente de arcilla durante una excavación en el desierto de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos.

Inicialmente se creyó que se trataba de un simple vaso sin valor. Sin embargo, su contenido resultó ser un tesoro de más de 2.300 años de antigüedad vinculado al periodo helenístico y a la figura de Alejandro Magno.

La excavación ocurrió en 2021 en la antigua ciudad de Mleiha, ubicada entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán. Este sitio fue un asentamiento agrícola y un punto clave en las rutas comerciales que conectaban la India con el mundo mediterráneo. Allí se intercambiaban especias, textiles, incienso y metales preciosos.

El vaso de arcilla pesaba más de nueve kilos. Al abrirlo, los arqueólogos no hallaron agua ni semillas, sino una colección intacta de monedas de plata. De acuerdo con la Autoridad de Arqueología de Sharjah, estas piezas eran tanto símbolos de riqueza como objetos que evidenciaban la influencia cultural griega en la región árabe.

La mayoría de las monedas eran tetradracmas, utilizadas en el periodo helenístico. Cada una pesaba entre 16 y 17 gramos. Las más antiguas mostraban en una cara la figura de Alejandro Magno representado como Hércules, con la cabeza cubierta por una piel de león. En la otra cara aparecía Zeus sentado en un trono.

Este tipo de representación confirmaba el uso político de la imagen de Alejandro mucho después de la desintegración de su imperio.

Con el paso del tiempo, las ilustraciones en las monedas cambiaron. Las piezas más recientes incluían inscripciones en árabe y símbolos locales. Esto indicaba una transición cultural: las sociedades de la península arábiga adoptaron y adaptaron los diseños griegos para reflejar una identidad propia, combinando elementos internacionales con valores locales.

La investigación reveló que Mleiha no fue un sitio aislado. Monedas similares fueron encontradas en otros países del golfo como Kuwait y Bahréin, lo que apunta a una red monetaria regional.

Esta red refuerza la evidencia de que la península arábiga formaba parte de un sistema de comercio internacional mucho antes de lo que se creía.

