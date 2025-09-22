Ciencia

¿Qué escondía este antiguo vaso en el desierto? Hallan cientos de monedas de plata de 2.300 años de antigüedad

El hallazgo arqueológico conecta a Arabia con el comercio internacional durante el periodo helenístico

Por O Globo / Brasil / GDA
Una excavación en Sharjah reveló monedas griegas de plata ocultas en un vaso, ligadas al legado de Alejandro Magno.
Una excavación en Sharjah reveló monedas griegas de plata ocultas en un vaso, ligadas al legado de Alejandro Magno. (O Globo/Sharjah Archaeology Authority)







