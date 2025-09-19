Ciencia

Misterioso hallazgo bajo un lago: arqueólogos localizan 31 naufragios

Un lago europeo escondía 31 barcos naufragados. El hallazgo arqueológico podría cambiar lo que se sabe sobre la navegación y el comercio antiguos

Por O Globo / Brasil / GDA
El proyecto arqueológico en el Lago de Constanza reveló 31 embarcaciones naufragadas, entre ellas veleros y barcos de vapor del siglo XIX.
El proyecto arqueológico en el Lago de Constanza reveló 31 embarcaciones naufragadas, entre ellas veleros y barcos de vapor del siglo XIX. (O Globo/LAD/O Globo/LAD)







