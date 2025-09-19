Ciencia

Hallazgo bajo el metro de Roma revela tres medallas ocultas por un papa del siglo XV

Durante las obras del metro en Roma, arqueólogos hallaron un extraño conjunto de objetos enterrados que podrían cambiar la visión sobre el Renacimiento

Por O Globo / Brasil / GDA
Tres medallas del papa Paulo II fueron halladas bajo tierra durante las obras del metro de Roma, en un ritual de buena fortuna.
Tres medallas del papa Paul II fueron halladas bajo tierra durante las obras del metro de Roma, en un ritual de buena fortuna. (O Globo/ Ministerio da Cultura da Italia/O Globo/ Ministerio da Cultura da Italia)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

