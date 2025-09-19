Hallazgo bajo el metro de Roma revela tres medallas ocultas por un papa del siglo XV

Tres medallas del papa Paul II fueron halladas bajo tierra durante las obras del metro de Roma, en un ritual de buena fortuna.

Las obras del metro de Roma permitieron el hallazgo de tres medallas de bronce ocultas bajo tierra durante más de cinco siglos.

Los objetos estaban dentro de una vasija de terracota, enterrada en las inmediaciones del Palacio de Venecia, donde avanza la construcción de la línea C del sistema subterráneo de la capital italiana.

Expertos confirmaron que las medallas pertenecieron a Paul II, papa que ejerció el pontificado entre 1464 y 1471. La Superintendencia Especial de Roma informó que las excavaciones fueron lideradas por la empresa Metro C, con participación de Webuild y Vianini Lavori, en nombre del Gobierno de Roma.

Desde el inicio de las obras para la nueva línea del metro, los arqueólogos han recuperado piezas que permiten comprender más de 2.000 años de historia de la ciudad. Sin embargo, el hallazgo de las medallas añade un componente ritual y simbólico a las prácticas del Renacimiento.

Según la Superintendencia, enterrar objetos como medallas en los cimientos de construcciones importantes era una costumbre común en el siglo XV. Esta práctica buscaba atraer prosperidad, dinero y buena fortuna a los edificios que se levantaban, como iglesias y palacios.

Daniela Porro, representante de la entidad cultural, explicó que estas acciones se realizaban en distintos lugares y por diversas personas, como parte de rituales de protección o bendición de las obras arquitectónicas.

Las tres medallas fueron encontradas dentro de un jarrón de terracota. (Ministerio de Cultura de Italia/Ministerio de Cultura de Italia)

Tras un proceso de conservación, las medallas serán exhibidas en la futura estación Plaza Venecia. Esta parada del metro se convertirá también en un espacio de encuentro entre el desarrollo urbano y la preservación del patrimonio arqueológico.

