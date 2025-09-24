Castillo medieval descubierto en una remota isla británica reescribe la historia de la región

La isla de Islay ocultaba ruinas de una torre real del siglo XII que transforma el origen histórico de los Señores de las Islas

Un castillo medieval olvidado salió a la luz tras casi tres décadas de excavaciones en Finlaggan, un sitio arqueológico ubicado en la remota isla de Islay, al oeste de Escocia.

Las ruinas, recientemente identificadas, podrían alterar lo que se conoce sobre la distribución del poder en el medievo escocés.

El hallazgo señala que Finlaggan albergó una fortaleza construida entre los siglos XII y XIII, anterior a la época de mayor poder de los llamados Señores de las Islas, una influyente línea de la familia MacDonald.

Estos líderes controlaron territorios como las Hébridas, Argyll y partes de las Tierras Altas del noroeste, operando casi como reyes independientes.

Los Señores de las Islas llevaron a cabo incursiones en el territorio continental escocés. Uno de los lugares atacados fue el castillo de Urquhart, situado a orillas del lago Ness. Desde Finlaggan, habrían dirigido operaciones militares y administrativas durante al menos dos siglos.

Una fortaleza con estructura única

La construcción identificada era una torre rectangular de piedra, estilo común entre castillos ingleses como los de Carlisle y Lancaster. El complejo incluía alojamientos, patios, cocinas, un salón de banquetes y una capilla con cementerio, repartidos en dos pequeñas islas del lago Finlaggan.

La torre principal tenía una base de aproximadamente 19 por 19 metros, ampliada a 21 metros por lado con un pedestal, lo que la hacía comparable en tamaño con las fortalezas de piedra más notorias de Inglaterra.

Expertos explicaron que este tipo de torres solo las construían reyes y grandes señores anglo-franceses, lo que indica el nivel de riqueza, poder y conexiones políticas de quienes habitaron Finlaggan en ese momento.

El castillo que precedió al palacio

La evidencia arqueológica sugiere que esta estructura pudo haber colapsado por problemas estructurales o por ataques enemigos. Posteriormente, se habría levantado un palacio en el siglo XIV, ya durante el auge de los MacDonald como señores regionales.

El arqueólogo David Caldwell, quien lideró las investigaciones, coordinó el trabajo con apoyo de expertos y voluntarios durante casi 30 años. La información más reciente se encuentra recopilada en un libro publicado por la Sociedad de Antiquarios de Escocia.

Finlaggan como centro de poder milenario

El libro firmado por Caldwell confirma que Finlaggan no solo fue importante en los siglos XIV y XV, cuando alcanzó su estatus de estado casi independiente, sino también durante el periodo vikingo y prehistórico, como centro de reuniones y ritos.

Los descubrimientos cambian la línea temporal de la historia del lugar. Por primera vez, se confirma que Finlaggan tuvo un castillo real anterior al surgimiento de los Señores de las Islas, lo cual sugiere que la isla ya era un centro estratégico desde mucho antes.

La nueva hipótesis propone que el castillo funcionó como una declaración política y símbolo de dominio, erigido por líderes anteriores a los MacDonald, cuyos orígenes dinásticos ahora podrían remontarse a una estructura de poder más antigua de lo que se pensaba.

