Castillo medieval descubierto en una remota isla británica reescribe la historia de la región

Investigación arqueológica revela una fortaleza del siglo XII en Finlaggan, posible sede de antiguos reyes de las islas Hébridas

Por O Globo / Brasil / GDA
La isla de Islay ocultaba ruinas de una torre real del siglo XII que transforma el origen histórico de los Señores de las Islas
La isla de Islay ocultaba ruinas de una torre real del siglo XII que transforma el origen histórico de los Señores de las Islas







