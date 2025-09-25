Ciencia

Hallazgo arqueológico en Suiza revela restos de un antiguo puente romano de hace 2.000 años

Descubren en Suiza vestigios de una puente romano junto a objetos utilizados hace dos milenios, en rutas clave del comercio del Imperio

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un cantero de obras en Suiza reveló una puente romana con estacas intactas y objetos cotidianos de hace más de 2.000 años.
Un cantero de obras en Suiza reveló una puente romana con estacas intactas y objetos cotidianos de hace más de 2.000 años. (O Globo/Servicio Arqueológico del Cantón de Berna)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGarqueologíaSuizaImperio romanopuente romano
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.