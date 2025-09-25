Hallazgo arqueológico en Suiza revela restos de un antiguo puente romano de hace 2.000 años

Un cantero de obras en Suiza reveló una puente romana con estacas intactas y objetos cotidianos de hace más de 2.000 años.

Un equipo del Servicio Arqueológico del Cantón de Berna, en Aegerten, Suiza, encontró a inicios de setiembre más de 300 estacas de roble que pertenecieron a un puente romano de hace 2.000 años.

Este descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre la ingeniería romana y el desarrollo de la infraestructura provincial en el territorio suizo durante el dominio del Imperio.

El hallazgo se produjo en un terreno alagado, donde las condiciones preservaron en buen estado las estructuras, gracias a las aguas subterráneas cercanas al río Zihl y otros cauces de la zona.

La construcción inició en el año 40 a. C. y fue reparada siglos después

Las pruebas de laboratorio confirmaron que las estacas correspondían a distintas etapas constructivas. Por medio de la dendrocronología, técnica que permite datar la madera con base en los anillos de crecimiento, los científicos establecieron que la estructura original se construyó alrededor del año 40 a. C., mientras que otras piezas datan del año 369 d. C., bajo el gobierno del emperador Valentiniano I.

Además de su antigüedad, los análisis revelaron que el puente experimentó reparaciones y reconstrucciones a lo largo del tiempo.

Conectividad y comercio durante el Imperio romano

Durante cuatro siglos, los romanos ocuparon parte de Suiza y el sur de Alemania, estableciendo ciudades, villas y campamentos militares. Para facilitar el comercio, el transporte y la comunicación, se construyeron infraestructuras estratégicas como este puente, ubicada cerca de rutas navegables.

La proximidad con el río Zihl convirtió la estructura en un punto clave de tránsito. En el sitio también se localizaron diversos objetos, entre ellos herraduras, clavos, hachas, un tridente de pesca, monedas y llaves, lo que refuerza su importancia dentro de las rutas comerciales del Imperio.

