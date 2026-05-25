El Mundo

Habitantes de RD Congo irrumpen en hospital para llevarse el cuerpo de un fallecido por ébola

El domingo por la noche, ‘un grupo de jóvenes atacó el hospital en cuatro ocasiones’, declaró un funcionario del hospital.

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Por AFP
Trabajadores sanitarios con equipo de protección inician su turno en un centro de tratamiento del ébola en RD del Congo. (Jerome Delay/AP)







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