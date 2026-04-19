El Mundo

Gustavo Petro dice que demandará a Daniel Noboa por calumnia tras acusaciones de nexos con el narcotráfico

Presidente colombiano anunció la demanda legal contra su par ecuatoriano a través de sus redes sociales

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Por AFP
Petro y Noboa
La tensión bilateral se agrava luego de que Gustavo Petro anunciara una demanda contra Daniel Noboa por acusaciones surgidas tras una visita a Manta. (Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/AFP/Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia/AFP)







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