Petro alerta sobre amenaza de ‘atentado’ contra candidato presidencial de izquierda en Colombia

Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el viernes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene “datos reales” sobre “un posible atentado” contra el candidato de la izquierda que apoya para las presidenciales de mayo.

La campaña para elegir al sucesor de Petro, primer presidente de izquierda en Colombia, avanza en medio de denuncias de varios aspirantes sobre amenazas de muerte, tras el asesinato a tiros el año pasado del senador derechista Miguel Uribe, que buscaba ser candidato presidencial.

“Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda”, dijo el viernes el Petro en X.

Ya tiene la CIA los datos reales y concretos de un posible atentado al candidato Iván Cepeda. En Colombia amenazan por doquier pero las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano.



Le agradezco al presidente Donald Trump su apoyo a unas elecciones libres.… https://t.co/EbiKmfq5MH — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 17, 2026

El también senador Cepeda, favorito en las encuestas para los comicios del 31 de mayo, tomó como “un hecho (...) serio grave” la denuncia del mandatario.

Anunció al mismo tiempo, en un video en X, que solicitará a las autoridades colombianas información “en detalle”.

Los candidatos derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, que compiten codo a codo por enfrentar a Cepeda en el balotaje de junio según las encuestas, denunciaron también esta semana haber recibido amenazas de muerte por redes sociales.

El gobierno anunció que reforzaría los esquemas de seguridad de ambos opositores.

“Quienes piensen hacerles daño se enfrentarán a terribles represalias”, advirtió esta semana en el Congreso estadounidense Michael Kozak, jefe del Departamento de Estado de ese país para el hemisferio occidental.

El presidente colombiano Gustavo Petro pronuncia un discurso en un servicio conmemorativo público el 6 de marzo de 2026. (KAMIL KRZACZYNSKI/AFP)

Colombia vive su peor crisis de seguridad desde el desarme de la guerrilla marxista FARC tras firmar la paz en 2016.

Analistas aseguran que varios grupos armados ilegales, financiados por el narcotráfico, se fortalecieron durante el gobierno de Petro.

Una disidencia de las FARC es sospechosa de haber ordenado el magnicidio contra Miguel Uribe.

El crimen revivió el fantasma de la violencia política en un país donde varios candidatos presidenciales fueron asesinados por el narco entre las décadas de 1980 y 1990.