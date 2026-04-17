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Petro alerta sobre amenaza de ‘atentado’ contra candidato presidencial de izquierda en Colombia

Mandatario colombiano afirmó que la CIA tiene datos de un posible atentado contra el candidato que él apoya, Iván Cepeda, en medio de una ola de inseguridad y amenazas

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Por AFP

Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el viernes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos tiene “datos reales” sobre “un posible atentado” contra el candidato de la izquierda que apoya para las presidenciales de mayo.








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