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Ecuador llama a consultas a su embajador en Colombia por declaraciones de Petro sobre exvicepresidente detenido

Crisis diplomática se agrava tras calificar el presidente colombiano a Glas como “preso político” y en medio de tensiones por seguridad fronteriza y aranceles

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Por AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, protagonizan una creciente tensión diplomática tras desacuerdos por el caso de Jorge Glas y la situación en la frontera común.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, protagonizan una creciente tensión diplomática tras desacuerdos por el caso de Jorge Glas y la situación en la frontera común. (RAUL ARBOLEDA EVARISTO SA/AFP)







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