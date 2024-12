Gustavo Petro arremete contra Nicolás Maduro y Daniel Ortega

En medio de tensiones políticas tras los cuestionados resultados de las elecciones en Venezuela, el presidente colombiano Gustavo Petro criticó abiertamente las dictaduras de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, lo que marca un cambio significativo en su postura hacia ambos regímenes. Durante su intervención en el IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe (CILAC) 2024, realizado en la isla de San Andrés, Petro expresó fuertes declaraciones que repercuten en la región.

Sobre Maduro y el chavismo

Petro dejó clara su posición al afirmar que el pueblo venezolano ya no reconoce si su país es una democracia y que el chavismo ha perdido el apoyo popular. “Ya no saben si es democracia, ya no saben si es revolución, ya el pueblo no los quiere”, afirmó en el evento el mandatario colombiano, declaraciones que reprodujo la agencia EFE.

El mandatario colombiano también señaló que el fallecido Hugo Chávez no entendió la importancia de la transición energética para enfrentar el cambio climático, un tema que Petro defiende en su agenda. “Chávez no me lo entendió muy bien y miren lo que le pasa a Venezuela. No comprendió que había que hacer una transición del petróleo hacia energías limpias.”

El presidente colombiano Gustavo Petro (centro) criticó abiertamente las dictaduras de Nicolás Maduro (der) y Daniel Ortega (izq), lo que marca un cambio significativo en su postura hacia ambos regímenes. Fotos: AFP

No obstante, reconoció que el gobierno chavista invirtió en educación, un aspecto que Petro destacó como positivo en comparación con Colombia. “Ellos tienen un nivel escolar superior al de los colombianos porque dedicaron el dinero del petróleo al saber, a la universidad para el pueblo. Aquí cerramos las universidades, las dejamos sin presupuesto.”

Críticas hacia Daniel Ortega

El presidente colombiano también arremetió contra Daniel Ortega, líder en Nicaragua, en el contexto del conflicto limítrofe entre ambos países. Petro subrayó la transformación de Ortega, pasando de ser un revolucionario a un dictador.

“Él fue un revolucionario como yo. Los colombianos estuvieron hombro a hombro con los nicaragüenses para derrotar al dictador. Por eso tenemos la autoridad moral de decirle a Ortega ‘aquí no entras’. Porque no vas a ser un revolucionario más que se pasa al otro bando y de libertador se convierte en dictador”, subrayó Petro, figura de la izquierda colombiana.

Colombia frente al cuestionado resultado electoral en Venezuela

Estas declaraciones se producen después de que el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, afirmara que el gobierno responderá “en su debido momento” a la invitación de Nicolás Maduro para asistir a su posesión como presidente el próximo 10 de enero.

La posición oficial de Colombia ha sido clara: “Si no hay actas, no hay reconocimiento.” Esto pone en duda el respaldo al resultado de las elecciones del 28 de julio, donde Maduro fue declarado ganador en medio de denuncias de fraude.

Una advertencia sobre el cambio climático

Durante su discurso de casi hora y media, Petro reiteró su preocupación por los efectos del cambio climático si no se realiza una transición energética adecuada. “La tierra hermosa de Colombia se puede volver un desierto y la isla hermosa de San Andrés puede desaparecer”, advirtió.