Guerrilleros atacan con drones la casa de un alcalde en Colombia

Guerrilleros disidentes de las FARC atacaron con drones explosivos la casa de un alcalde y sedes militares en Guaviare, Colombia. Conozca los detalles.

Por AFP
La operación "Perseo" busca detener a los cabecillas del frente Carlos Patiño, quienes dirigen el transporte de cocaína y marihuana provenientes de Cauca y Nariño.
Los rebeldes guerrilleros disidentes de las FARC se apartaron del acuerdo de paz de 2016. (CAMILO FAJARDO/AFP)







