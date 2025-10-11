El Mundo

Cofundador del Tren de Aragua pide a Gustavo Petro abrir diálogos de paz y frenar su extradición

Desde la cárcel, un cofundador del Tren de Aragua le pide a Gustavo Petro ser gestor de paz y detener su extradición a Chile para iniciar diálogos.

Por AFP
El cofundador del Tren de Aragua, Larry Álvarez, propone a Gustavo Petro iniciar un diálogo de paz mientras permanece detenido en Bogotá. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)







