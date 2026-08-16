El Mundo

Guerra en Oriente Medio escala: Irán ofrece recompensa de $30.000 por soldados estadounidenses muertos o capturados

El jefe del ejército iraní, Amir Hatami, anunció la medida mientras persisten las tensiones y los enfrentamientos esporádicos con Estados Unidos en Oriente Medio

EscucharEscuchar
Por AFP
Gran valla publicitaria que prometía venganza contra el presidente estadounidense Donald Trump en la calle Jomhouri, en el centro de Teherán el pasado 27 de julio. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró ese día que Estados Unidos no participó en las recientes conversaciones con Omán sobre la administración del estratégico estrecho de Ormuz.
Gran valla publicitaria que prometía venganza contra el presidente estadounidense Donald Trump en la calle Jomhouri, en el centro de Teherán el pasado 27 de julio. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránEstados UnidosTeheránRecompensa
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.