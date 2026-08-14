Estados Unidos amenaza a Irán con aislamiento económico sin precedentes y advierte de más medidas

Estados Unidos anunció que prepara nuevas medidas contra Irán la próxima semana tras el estancamiento de las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz.

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos amenazó este jueves a Irán con un aislamiento económico sin precedentes. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anticipó además nuevas medidas para la próxima semana.

Bessent explicó a la cadena conservadora Newsmax que la estrategia combinará aislamiento económico y restricciones físicas. Según el funcionario, el bloqueo continuo en el estrecho de Ormuz impedirá la entrada y salida desde los puertos iraníes.

“Será una combinación de aislamiento económico, como el mundo nunca ha visto”, declaró Bessent.

El secretario del Tesoro presentó el plan como una combinación de asfixia financiera y bloqueo físico. Para explicar el alcance de la estrategia citó los casos de La Habana y Caracas.

Bessent sostuvo que Venezuela se derrumbó de inmediato después de que Estados Unidos impusiera el bloqueo.

La amenaza se da en momentos en que Washington y Teherán mantienen grandes diferencias en torno a las condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz. La vía diplomática permanece congelada ante la falta de acuerdos.

EE. UU. fija sus prioridades frente a Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, también se refirió este jueves a la estrategia de Washington frente a Teherán.

En declaraciones a Fox News, Vance señaló que la principal prioridad estadounidense consiste en mantener bajos los precios del petróleo y el gas para los habitantes de Estados Unidos.

Según dijo, el segundo objetivo consiste en impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

La posición anunciada este jueves representa un endurecimiento frente a las declaraciones que Bessent dio el 4 de agosto.

En aquel momento, el secretario del Tesoro mencionó en CNBC la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán ese mismo día o al siguiente. El entendimiento tendría como objetivo reabrir el estrecho de Ormuz.