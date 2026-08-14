El Mundo

Estados Unidos amenaza a Irán con aislamiento económico sin precedentes y advierte de más medidas

Washington plantea combinar presión financiera y bloqueo físico mientras mantiene con Teherán diferencias por la reapertura del estrecho de Ormuz

EscucharEscuchar
Por AFP
Estados Unidos anunció que prepara nuevas medidas contra Irán la próxima semana tras el estancamiento de las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz.
Estados Unidos anunció que prepara nuevas medidas contra Irán la próxima semana tras el estancamiento de las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEstados UnidosIránestrecho de Ormuz
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.