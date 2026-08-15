Irán responde a Trump y afirma que el estrecho de Ormuz ‘seguirá siendo iraní’

Irán sostuvo que el estrecho de Ormuz solo se abrirá o cerrará por orden de Teherán tras las declaraciones de Donald Trump.

Teherán reafirmó este sábado 15 de agosto que el estrecho de Ormuz “seguirá siendo iraní”, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que declarará “muy pronto” la zona territorio estadounidense.

“El estrecho de Ormuz ha sido iraní, es iraní y seguirá siendo iraní. Este estrecho solo se abrirá y se cerrará por orden de Irán”, escribió en la red social X el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi.

“Ormuz no puede ser tomado por asalto con un tuit o un portaaviones, ni mediante un decreto presidencial ni con un discurso de campaña electoral”, agregó el funcionario iraní.

La respuesta se produjo después de que Trump se refiriera al estrecho durante un mitin político en una academia de policía en el estado de Nueva York.

“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos. Es cierto”, dijo Trump. El mandatario afirmó que esto ocurrirá “después de que terminemos de derrotar a Irán”.

Brian Schwartz, periodista del Wall Street Journal, citó en X a un alto responsable de la Casa Blanca, según el cual Trump estaba “bromeando” cuando afirmó que Ormuz se convertiría en “territorio estadounidense”.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán se concentra desde hace semanas en el estrecho de Ormuz, una vía para el tránsito de hidrocarburos desde el Golfo. Irán pretende cobrar por el paso de buques, algo que no ocurría antes del conflicto iniciado con los bombardeos israelíes y estadounidenses del 28 de febrero.

Desde el inicio de la guerra, Teherán atacó numerosos buques en la zona. Estados Unidos aplicó un bloqueo marítimo a los puertos iraníes para impedir la exportación de crudo.

Durante su intervención del viernes, Trump también se refirió al aumento del precio del combustible como consecuencia de la guerra y defendió su decisión de iniciar el conflicto contra Irán en febrero junto con Israel.

“Si tienen que pagar un poco más” por la gasolina, “está bien (...) nunca me disculparé. Tomé la buena decisión”, afirmó.

El viernes, el precio de la gasolina en Estados Unidos era un 35% más alto que antes de la guerra.

En el ámbito diplomático, el protocolo de acuerdo alcanzado en junio entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto se rompió a inicios de julio. Posteriormente se produjeron nuevos bombardeos de ambas partes y se mantuvo la disputa sobre la gestión futura del estrecho de Ormuz.

Las hostilidades perdieron intensidad durante los últimos días. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, amenazó el jueves a Irán con un aislamiento económico “como el mundo nunca ha visto”.

Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de atacar el viernes un buque petrolero de su compañía estatal Adnoc. El ataque no dejó personas heridas.

En el mar Rojo, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, atacaron recientemente buques sauditas o infraestructura petrolera en Arabia Saudita, aliada de Estados Unidos.

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