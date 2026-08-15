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Irán responde a Trump y afirma que el estrecho de Ormuz ‘seguirá siendo iraní’

Teherán reaccionó después de que Donald Trump dijera que declarará la zona territorio de Estados Unidos

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Por AFP
Irán sostuvo que el estrecho de Ormuz solo se abrirá o cerrará por orden de Teherán tras las declaraciones de Donald Trump.
Irán sostuvo que el estrecho de Ormuz solo se abrirá o cerrará por orden de Teherán tras las declaraciones de Donald Trump. (ATTA KENARE/AFP)







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