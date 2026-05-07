Guatemala desmantela red que importaba insumos para producir fentanilo desde Asia

Ciudad de Guatemala, Guatemala. Las autoridades de Guatemala desmantelaron este miércoles una red de tráfico de precursores químicos para la elaboración de fentanilo provenientes de China e India y que luego eran trasladados en pequeños envíos a México, informó la policía.

Se trata de un opioide sintético cien veces más potente que la morfina y está vinculado a decenas de miles de muertes por sobredosis cada años en Estados Unidos. En 2025 ese país declaró la droga como un arma de destrucción masiva.

La “organización dedicada a la importación de sustancias y precursores químicos para elaborar fentanilo” fue desarticulada tras allanamientos en la capital y municipios cercanos donde fueron arrestadas 17 personas, señaló la policía en un comunicado.

El grupo importaba los químicos desde China e India “para ser trasladados como punto final a México” en “narcoencomiendas”, agregó la institución.

A finales de abril, Estados Unidos sancionó a 23 individuos y empresas supuestamente vinculadas a una red internacional de fabricación y contrabando de fentanilo en India, Guatemala y México.

La red suministraba precursores de fentanilo para el cartel de Sinaloa de México, declarado el año pasado por Washington como organización terrorista. En Guatemala fueron sancionadas J and C Import y Central Logística de Servicios, así como un intermediario, Jaime Augusto Barrientos.

Hasta el momento las autoridades guatemaltecas no han informado si los 17 capturados tienen relación con las empresas y personas sancionadas.