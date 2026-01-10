El Mundo

Groenlandia responde a Trump: ‘No queremos ser estadounidenses’

El magnate republicano afirma recurrentemente que el control de esa isla es ‘crucial’ para la seguridad nacional de Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por AFP
(FILES) Icebergs float in the water off Nuuk, Greenland, on March 7, 2025. US President Donald Trump ramped up his claims to Greenland on March 26, 2025, saying ahead of a controversial visit by Vice
Icebergs flotan en el agua frente a Nuuk, Groenlandia. (ODD ANDERSEN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TrumpGroenlandiaEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.