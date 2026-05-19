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Groenlandia está ‘obligada’ a encontrar una solución con respecto a Estados Unidos, dice primer ministro

A principios de año se creó un grupo de trabajo con Estados Unidos tras la presión de Donald Trump por tomar control del territorio autónomo danés.

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Por AFP
Las casas a lo largo de la costa durante la luz del amanecer entre las colinas nevadas en Nuuk, Groenlandia, este 22 de enero. Fotografía:
Las casas a lo largo de la costa durante la luz del amanecer entre las colinas nevadas en Nuuk, Groenlandia. (JONATHAN NACKSTRAND/AFP)







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