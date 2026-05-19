Groenlandia está ‘obligada’ a encontrar una solución con respecto a Estados Unidos, dice primer ministro

Las casas a lo largo de la costa durante la luz del amanecer entre las colinas nevadas en Nuuk, Groenlandia.

Nuuk, Dinamarca. Los dirigentes de Groenlandia están “obligados a encontrar una solución” con Estados Unidos en el marco del grupo de trabajo creado a principios de año, afirmó el martes el primer ministro de este territorio autónomo danés.

Aunque la voluntad de un “amo” de “asegurarse el control de Groenlandia (...) es totalmente irrespetuosa (...) estamos obligados a encontrar una solución”, declaró Jens-Frederik Nielsen durante una rueda de prensa al margen del foro económico “Future Greenland”, al que asiste el emisario de Donald Trump, Jeff Landry.

El funcionario estadounidense estaba presente en la apertura del foro pero abandonó rápidamente el lugar sin interactuar con los participantes, constató un periodista de AFP presente en el lugar.

Landry se reunió el lunes con Nielsen y el jefe de la diplomacia de la isla ártica, Mute Egede, ocasión que aprovecharon los groenlandeses para recordar que no están en venta, pero que siguen abiertos a la colaboración.

“Las miradas son más escépticas”, constató Nielsen. “Pero, en general, desde un punto de vista comercial, no hemos tenido en absoluto la intención de excluir las inversiones estadounidenses”.

Lo importante para ellos, aseguró, es mantener la discusión en el seno del grupo de trabajo.

En Estados Unidos “hay percepciones muy diferentes sobre lo que es este grupo de trabajo. Por nuestra parte, está claro”, señaló Nielsen, instando a “entablar este diálogo constructivo (...) en lugar de amenazarnos mutuamente a través de la prensa de manera continua”.