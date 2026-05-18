Estados Unidos no ha cambiado su posición sobre Groenlandia, dice primer ministro del territorio danés

Estados Unidos insiste en tener más control en Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

Nuuk, Dinamarca. Estados Unidos no ha cambiado su posición sobre Groenlandia, afirmó este lunes el primer ministro de este territorio autónomo danés, Jens Frederik Nielsen, tras reunirse con el emisario de Donald Trump, Jeff Landry.

“Fue una reunión constructiva, en la que pudimos dialogar en un ambiente positivo y con gran respeto mutuo”, declaró ante la prensa el jefe del gobierno de Groenlandia.

“Recordamos claramente que el pueblo groenlandés no está en venta y que los groenlandeses tienen derecho a la autodeterminación. No es un tema negociable”, subrayó Nielsen.

Sin embargo, admitió que “esta reunión no mostró ninguna señal de que algo haya cambiado” en la posición de Estados Unidos.

“Nuestro punto de partida no cambió. Tenemos nuestra línea roja. El punto de partida de los estadounidenses tampoco”, añadió el ministro de Relaciones Exteriores, Mute Egede.

Tras un inicio de año marcado por las declaraciones del presidente estadounidense, que afirmó que quiere “tomar el control” de la isla ártica, Dinamarca y el gobierno local de Nuuk lograron la creación de un grupo de trabajo. Esta instancia de diálogo busca abordar las preocupaciones de Estados Unidos, especialmente en relación con su presencia militar.

“Las discusiones se llevan a cabo dentro del grupo de trabajo. No vamos a mantener conversaciones paralelas”, recalcó el ministro de Relaciones Exteriores Egede.

El emisario estadounidense, gobernador de Luisiana, aterrizó el domingo en Nuuk, donde asistirá a un foro económico organizado en la capital groenlandesa el 19 y 20 de mayo, y para participar en la inauguración de las nuevas instalaciones del consulado estadounidense en la isla.