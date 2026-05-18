El Mundo

Estados Unidos no ha cambiado su posición sobre Groenlandia, dice primer ministro del territorio danés

Líder político del territorio autónomo de Dinamarca se reunió con emisario de Estados Unidos. Así sigue la crisis diplomática.

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Por AFP
A pesar del creciente interés internacional por sus recursos, Groenlandia solo cuenta con dos minas activas en todo su territorio.
Estados Unidos insiste en tener más control en Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca. (INA FASSBENDER/AFP)







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