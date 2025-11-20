El Mundo

Francia publica guía de preparación ante guerras y cita volátil conflicto con Rusia

El gobierno francés lanza una guía para prepararse ante guerras y crisis tras polémicas declaraciones del jefe militar sobre aceptar pérdidas en un posible conflicto con Rusia.

EscucharEscuchar
Por AFP
“Para ser libres en este mundo, hay que ser temidos y para ser temidos, hay que ser poderosos”, dijo el presidente de Francia, Emmanuel Macron. (LUDOVIC MARIN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FranciaEmmanuel MacronRusiaGuerra
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.