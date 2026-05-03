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Fiscalía presenta nuevas pruebas contra tirador en evento con Donald Trump

La fiscal Jeanine Pirro confirmó que un proyectil de la escopeta de Cole Allen quedó incrustado en el chaleco de un agente. La investigación por el ataque del 25 de abril avanza

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Por AFP
Esta imagen, difundida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social (@realDonaldTrump), muestra a una persona que, según él, sería el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en el suelo tras ser detenido el 25 de abril de 2026.
Jeanine Pirro, fiscal federal en Washington, declaró este domingo que los investigadores ya pueden afirmar con total certeza que el disparo provino del hombre imputado por el ataque, Cole Allen (AFP/AFP)







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