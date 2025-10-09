El Mundo

Fiscal de Nueva York, Letitia James, es acusada de fraude hipotecario tras presión de Trump para inculparla

La fiscal general de Nueva York, Letitia James —conocida por llevar a juicio a Donald Trump— fue acusada de fraude con una hipoteca por un gran jurado en Virginia.

EscucharEscuchar
Por AFP
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, logró enjuiciar al presidente Donald Trump en febrero del 2024. (ROBYN BECK MANDEL NGAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letitia JamesNueva YorkEstados UnidosFraudeTrump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.