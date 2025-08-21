Corte anula multa de $464 millones contra Trump en caso civil

El tribunal consideró que la penalidad contra Donald Trump “constituye una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”.

Nueva York, Estados Unidos. Una corte de apelaciones en Estados Unidos anuló el jueves una multa de $464 millones impuesta al presidente Donald Trump en febrero de 2024 por fraude financiero en un caso civil.

La División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York confirmó el fallo por fraude, pero dictaminó que la cuantía de la multa es “excesiva” y “viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, la cual prohíbe las sentencias desproporcionadas.

En este caso, Trump y sus hijos Donald Jr. y Eric fueron declarados culpables de inflar desproporcionadamente el valor de los activos de la Organización Trump durante la década de 2010, incluyendo sus rascacielos, hoteles de lujo y campos de golf en todo el mundo.

El objetivo era obtener préstamos más favorables de los bancos y mejores condiciones de seguro.

El presidente estadounidense Donald Trump celebró una “victoria total”.

“Fue una cacería de brujas política”, afirmó Trump en un extenso mensaje en su red Truth Social, en el que aseguró: “Todo lo que hice fue absolutamente CORRECTO, e incluso PERFECTO”.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, anunció que apelará el fallo.

“Solicitaremos la apelación ante el Tribunal de Apelaciones y seguiremos protegiendo los derechos e intereses de los neoyorquinos”, dijo James en un comunicado, el cual señaló que el fallo del jueves confirmó la sentencia original contra Trump.

Durante este largo juicio civil, seguido de cerca por los medios de comunicación internacionales, Trump arremetió repetidamente contra un sistema de justicia que, según él, estaba en manos del Partido Demócrata del entonces presidente Joe Biden (2021-2025). Según Trump, fue “un juicio digno de una república bananera”.

Su hijo, Donald Jr., celebró el fallo del tribunal de apelaciones. “¡Gran victoria!”, escribió en X. “Siempre fue una caza de brujas, una interferencia electoral y un total error judicial... ¡e incluso una corte de apelaciones de Nueva York, de tendencia izquierdista, está de acuerdo!”, agregó.