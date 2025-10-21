El Mundo

Familia de pescador colombiano abatido por Estados Unidos denuncia ‘asesinato’ y exige justicia tras operativo antidrogas

Lea cómo su muerte desató una crisis diplomática entre Gustavo Petro y Donald Trump por la soberanía y la lucha antidrogas.

Por AFP
Donald Trump endureció su postura contra el presidente Gustavo Petro, elevando la tensión entre Estados Unidos y Colombia.
Donald Trump endureció su postura contra el presidente Gustavo Petro, elevando la tensión entre Estados Unidos y Colombia.







