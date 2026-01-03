El Mundo

Fabricio Alvarado tras captura de Maduro: ‘Siempre esperé este día’

Candidato presidencial de Nueva República se manifiesta tras captura de Nicolás Maduro

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
Fabricio Alvarado, candidato presidencial de Nueva República. (Asamblea Legislativa /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpEstados UnidosFabricio Alvarado
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.