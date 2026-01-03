Fabricio Alvarado tras captura de Maduro: ‘Siempre esperé este día’

“Siempre esperé este día”, expuso Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Nueva República, luego de la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Alvarado agregó: “Al fin cayó el narcodictador Maduro. ¡Lo celebro por todo lo alto!”.

En su breve mensaje, el candidato presidencial concluyó: “No tengo dudas de que hoy el Frente Amplio llora, pero los patriotas sabemos que tenía que pasar, porque la nefasta izquierda que empobrece y asesina debe desaparecer”.