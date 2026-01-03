Juan Carlos Hidalgo tras captura de Maduro: El mundo libre debe celebrar el fin de una de las peores dictaduras de América Latina

“El mundo libre debe celebrar hoy el fin de una de las peores dictaduras que ha conocido América Latina”, comentó en la red social X Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

En su mensaje, Hidalgo agregó que “durante más de una década, Venezuela fue secuestrada por una banda criminal que capturó el Estado, desmanteló el orden constitucional y utilizó las instituciones públicas como instrumentos de represión, corrupción y enriquecimiento ilícito”.

Añadió que se trató de una estructura de poder de crimen organizado que “reprimió la disidencia, torturó, asesinó, anuló la soberanía popular, forzó al exilio a millones de ciudadanos y sirvió de plataforma para el tráfico internacional de cocaína”.

Cuando un grupo criminal usurpa el poder, viola sistemáticamente los derechos humanos y clausura toda vía democrática, la inacción internacional deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad frente al Estado de Derecho. — Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC

A juicio del candidato presidencial del PUSC, la captura de Maduro, ocurrida este sábado 3 de enero, abre una oportunidad histórica para que Venezuela recupere su constitucionalidad y reconstruya instituciones legítimas.

“Este momento envía una señal inequívoca a la región: la democracia se defiende con firmeza y sin ambigüedades. Venezuela merece volver a ser una república libre”, concluyó en su mensaje.