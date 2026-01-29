El Mundo

Expresidente y Nobel de la Paz de Colombia dice que detención de Maduro fue ‘ilegal’

Juan Manuel Santos afirmó que “lo que hizo Estados Unidos es ilegal” y creó un “precedente que es muy peligroso”, aunque reconoció que tanto Maduro como su sustituta, Delcy Rodríguez, son líderes ilegítimos

Por AFP

Bogotá. El expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, dijo este jueves que la intervención de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro fue “ilegal” pese a que el depuesto gobernante era “ilegítimo”.








