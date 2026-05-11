El Mundo

Expertas independientes piden que se evalúe la gestión de la crisis del hantavirus

El MV Hondius —que zarpó el 1 de abril desde Argentina, hacia Cabo Verde— acapara la atención después de que se detectara un brote de hantavirus. Esto dicen las expertas.

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Por AFP
Un brote mortal de hantavirus en un crucero ha generado preocupación mundial por la posible propagación del virus entre los evacuados del barco y desde ellos hacia sus países de origen.
Un brote mortal de hantavirus en un crucero ha generado preocupación mundial por la posible propagación del virus entre los evacuados del barco y desde ellos hacia sus países de origen. (JOEL SAGET/AFP)







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