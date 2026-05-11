Expertas independientes piden que se evalúe la gestión de la crisis del hantavirus

Un brote mortal de hantavirus en un crucero ha generado preocupación mundial por la posible propagación del virus entre los evacuados del barco y desde ellos hacia sus países de origen.

Ginebra, Suiza. Las copresidentas de un panel de expertos independientes reclamaron este lunes que se examine la gestión de la crisis del hantavirus entre el 11 de abril, cuando se registró el primer deceso en el barco MV Hondius, y el 2 de mayo, cuando la OMS fue informada de la situación.

El MV Hondius —que zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, hacia Cabo Verde— acapara la atención internacional después de que se detectara un brote de hantavirus que causó la muerte de tres personas.

Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, y Ellen Johnson Sirleaf, expresidenta de Liberia, presiden un grupo de expertos independientes para la preparación y respuesta ante pandemias.

En 2020, este grupo recibió el encargo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de evaluar la respuesta internacional al covid-19.

En un comunicado, las expertas consideraron que “debe examinarse la cadena de acontecimientos y de comunicación anterior al 2 de mayo, para identificar las lagunas y vulnerabilidades del sistema y subsanarlas”. No obstante, no señalaron específicamente a nadie.

Ambas destacaron que “desde el 11 de abril, día de la primera muerte, hasta el 2 de mayo, una serie de acontecimientos condujo al agravamiento del brote de hantavirus”.

“Hubo riesgos para los pasajeros a bordo, para las personas en contacto con ellos en islas remotas y, después del desembarco del 24 de abril en Santa Elena, para quienes estuvieron en contacto con ellos en tierra, en el aire y en sus destinos posteriores”, agregaron.

Por todo ello, pidieron “un examen” para “determinar si se pudo haber adoptado un enfoque más prudente, conforme a las directrices del Manual de la OMS para la gestión de eventos de salud pública a bordo de buques”.

El objetivo de ese manual es ayudar a detectar, evaluar y responder a las enfermedades infecciosas y otras emergencias sanitarias.