El Mundo

Lista de países con casos confirmados de hantavirus en Latinoamérica y el mundo

Israel confirmó un caso importado de hantavirus y las autoridades descartaron transmisión local del virus

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
ILUSTRACIÓN del concepto de pruebas de laboratorio para hantavirus con tubos de muestras y hisopos manipulados por una persona que usa equipo médico de protección, fotografiada en París, Francia, el 8 de mayo de 2026. (Foto de Joao Luiz Bulcao / Hans Lucas vía AFP)
Estados Unidos, Argentina, Chile y varios países europeos figuran entre las naciones con registros de hantavirus. (JOAO LUIZ BULCAO/Hans Lucas via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaHantavirus
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.