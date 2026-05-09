Lista de países con casos confirmados de hantavirus en Latinoamérica y el mundo

Estados Unidos, Argentina, Chile y varios países europeos figuran entre las naciones con registros de hantavirus.

El reciente caso de hantavirus confirmado en Israel volvió a poner atención sobre los países donde esta enfermedad registra contagios humanos.

Las autoridades sanitarias israelíes informaron que el paciente habría adquirido la infección durante un viaje a Europa del Este a finales de 2025. El Ministerio de Salud aclaró que no existen indicios de transmisión local ni otros casos activos dentro del país.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el hantavirus mantiene presencia en distintas regiones del mundo. Los contagios suelen relacionarse con el contacto con roedores infectados y sus secreciones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la transmisión entre personas es limitada. Esto reduce la posibilidad de propagación masiva del virus.

Países de América que reportan casos de hantavirus

En América, varios países registraron casos esporádicos y brotes asociados a roedores infectados.

La lista incluye:

Estados Unidos

Canadá

México

Panamá

Argentina

Chile

Brasil

Bolivia

Paraguay

Uruguay

Países de Europa con registros de hantavirus

En Europa también existen antecedentes de casos confirmados de hantavirus.

Los países reportados son:

España

Francia

Alemania

Bélgica

Países Bajos

Suecia

Finlandia

Noruega

Rusia

Serbia

Israel

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad viral que puede provocar afecciones respiratorias o renales graves en humanos.

De acuerdo con los CDC, el contagio ocurre principalmente por inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o heces de roedores infectados. También puede transmitirse por contacto directo con estos animales.

Las autoridades israelíes insistieron en que el caso detectado permanece bajo control. El paciente se encuentra estable y bajo observación médica.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.