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OMS emite recomendaciones para hacerle frente al hantavirus

Foco de contagio en un crucero ha despertado alarmas, pero OMS pide precaución antes que alarma. Estas son sus recomendaciones.

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Por AFP
Pasajeros con trajes protectores azules suben a un autobús militar tras ser evacuados del crucero MV Hondius
Pasajeros con trajes protectores azules suben a un autobús militar tras ser evacuados del crucero MV Hondius (JORGE GUERRERO/AFP)







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