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Este es el plan de la OMS y África para combatir letal brote de ébola

La OMS y la Unión Africana activan un plan millonario contra un brote de ébola en África central. Una rara cepa avanza rápido y ya golpea a varios países.

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Por AFP
La Organización Mundial de la Salud expresó el martes su preocupación por la “magnitud y rapidez” del brote de ébola que ha causado unas 131 muertes en la República Democrática del Congo y advirtió que podría prolongarse.
La Organización Mundial de la Salud expresó el martes su preocupación por la “magnitud y rapidez” del brote de ébola. (JOSPIN MWISHA/AFP)







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