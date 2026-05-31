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Brote de ébola se agrava en África: ya deja 43 muertos y se extiende de Congo a Uganda

El brote de ébola en República Democrática del Congo suma 43 fallecidos y más de 263 casos confirmados. Las autoridades sanitarias advierten que el riesgo de propagación regional ya es una realidad.

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Por Europa Press
La Organización Mundial de la Salud expresó el martes su preocupación por la “magnitud y rapidez” del brote de ébola que ha causado unas 131 muertes en la República Democrática del Congo y advirtió que podría prolongarse.
República Democrática del Congo enfrenta un nuevo brote de ébola que ya ha dejado decenas de muertos y mantiene a miles de personas bajo vigilancia epidemiológica. (JOSPIN MWISHA/AFP)







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