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El director general de la OMS visita el epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo

El virus del ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, ya se ha detectado en tres provincias congoleñas, así como en la vecina Uganda

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Por AFP
(Foto de ARCHIVO) El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa para informar sobre novedades en el brote de coronavirus originado en China. 6 de febrero de 2020. REMITIDA / HANDOUT por OMS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 06/2/2020
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se encuentra en la RDC desde el jueves, aterrizó este sábado en el aeropuerto internacional de Bunia, cerrado a los vuelos comerciales debido a la epidemia (OMS/OMS)







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