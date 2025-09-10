Estas son las 20 mejores universidades de toda Latinoamérica, según el ranking QS 2026

En total, 137 universidades de América Latina lograron aparecer entre las 1.503 mejores del mundo.

El más reciente QS World University Ranking 2026 incluyó a 137 universidades de América Latina dentro de las 1.503 mejores del mundo. El listado reconoce a las instituciones con mayor reputación académica, impacto de investigación y empleabilidad de sus egresados.

La Universidad de Buenos Aires (Argentina) lidera el ranking latinoamericano en la posición 84, seguida de la Universidade de São Paulo (Brasil) en el 108 y la Pontificia Universidad Católica de Chile en el 116.

Ranking de las 20 mejores universidades de Latinoamérica según QS 2026:

Universidad de Buenos Aires (Argentina) – puesto 84 Universidade de São Paulo (Brasil) – 108 Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile) – 116 Universidad Nacional Autónoma de México (México) – 136 Universidad de Chile (Chile) – 173 Tecnológico de Monterrey – ITESM (México) – 187 Universidad de los Andes (Colombia) – 212 Universidade Estadual de Campinas – Unicamp (Brasil) – 233 Universidad Nacional de Colombia (Colombia) – 259 Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil) – 317 Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP (Perú) – 345 Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) – 371 Universidade Estadual Paulista – UNESP (Brasil) – 450 Universidad Nacional de La Plata (Argentina) – 458 Universidad de Santiago de Chile – USACH (Chile) – 490 Universidad de Costa Rica – UCR (Costa Rica) – 499 Pontificia Universidad Católica Argentina – UCA (Argentina) – 517 Universidad Austral (Argentina) – 519 Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio (Brasil) – 571 Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) – 578

¿Cómo se elabora el ranking QS?

La metodología del QS 2026 se estructuró en cinco grandes áreas de desempeño, cada una con indicadores específicos que definen la posición de las universidades.

Investigación y descubrimiento (50%) : combina la reputación académica mediante encuestas globales a expertos (30%) y el promedio de citas por docente (20%).

: combina la reputación académica mediante encuestas globales a expertos (30%) y el promedio de citas por docente (20%). Empleabilidad y resultados (20%) : toma en cuenta la reputación entre empleadores (15%) y los resultados laborales de los egresados (5%).

: toma en cuenta la reputación entre empleadores (15%) y los resultados laborales de los egresados (5%). Experiencia de aprendizaje (10%) : analiza la relación docente-estudiante, es decir, el número de profesores por alumno.

: analiza la relación docente-estudiante, es decir, el número de profesores por alumno. Compromiso global (15%) : mide la presencia de profesores internacionales (5%), la red internacional de investigación (5%) y la diversidad de estudiantes internacionales (5%).

: mide la presencia de profesores internacionales (5%), la red internacional de investigación (5%) y la diversidad de estudiantes internacionales (5%). Sostenibilidad (5%): evalúa el grado de compromiso ambiental, social y de gobernanza (ESG) de cada institución.

