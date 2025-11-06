El Mundo

Estados Unidos se prepara para el caos debido a la reducción de vuelos por cierre gubernamental

Miles de vuelos en Estados Unidos sufrieron retrasos y cancelaciones por la orden de reducir el tráfico aéreo ante la falta de personal por el cierre del gobierno.

Por AFP
Pasajeros hacen fila para obtener nuevos billetes en el punto de servicio del Aeropuerto de Copenhague, Dinamarca, este 23 de septiembre de 2025. La policía danesa declaró que este 26 de setiembre el vuelo de drones de gran tamaño sobre el aeropuerto de Aalborg afectó el tráfico aéreo. Fotografía:
Estas medidas se implementan justo cuando el país entra en su temporada alta de viajes, con el Día de los Veteranos y el Día de Acción de Gracias a la vuelta de la esquina. (SERGEI GAPON/AFP)







Estados UnidosReducción de vuelosCierre gubernamentalShutdown
