Estados Unidos se abstiene en voto de apoyo a Ucrania en la Asamblea General de la ONU

Las evacuaciones buscan proteger a la población civil de avances militares rusos en Zaporiyia y Dnipró en enero.

Naciones Unidas, Estados Unidos. La Asamblea General de la ONU adoptó este martes una resolución en la que reafirma su apoyo a Kiev, con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, a pesar de las objeciones estadounidenses.

El texto recibió el apoyo de 107 países, 12 votaron en contra y 51 se abstuvieron, entre ellos Estados Unidos.

La resolución reitera el “firme apego a la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas” de la asamblea.

También exige, una vez más, un “alto el fuego inmediato, completo e incondicional” entre los contendientes, así como “una paz global, justa y duradera conforme al derecho internacional” y el intercambio completo de los prisioneros de guerra.

Washington había pedido votar por separado la parte del texto en la que se hace referencia a la integridad territorial de Ucrania y al derecho internacional.

“Estados Unidos saluda evidentemente el llamamiento a un alto el fuego inmediato”, pero “esta resolución incluye también formulaciones que corren el riesgo de distraer de las negociaciones en curso en lugar de respaldar todas las vías diplomáticas que podrían abrir el camino hacia una paz duradera”, justificó la embajadora adjunta estadounidense ante la ONU, Tammy Bruce.