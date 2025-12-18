Estados Unidos sanciona a dos jueces más de la Corte Penal Internacional por investigar al gobierno de Israel

Marco Rubio ha tomado una postura directa contra las indagaciones de la CPI:

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos impuso el jueves sanciones a otros dos jueces de la Corte Penal Internacional en apoyo a Israel, cuyo primer ministro, Benjamín Netanyahu, enfrenta una orden de arresto del tribunal de La Haya.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en un comunicado que los dos jueces, de Mongolia y Georgia, habían votado a comienzos de esta semana en contra del recurso de Israel ante la CPI.

La Corte ordenó el arresto de Netanyahu y del líder de Hamás en noviembre de 2024.

La nueva sanción estadounidense abarca a dos jueces de la CPI, Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia. “Estas personas han participado directamente en los esfuerzos de la CPI por investigar, arrestar, detener o procesar a nacionales israelíes sin el consentimiento de Israel, incluido su voto con la mayoría a favor del fallo de la CPI que rechazó la apelación de Israel el 15 de diciembre“, dice Rubio.

“La CPI ha continuado incurriendo en acciones politizadas dirigidas contra Israel, lo que sienta un precedente peligroso para todas las naciones. No toleraremos abusos de poder de la CPI que violen la soberanía de Estados Unidos e Israel y que sometan injustamente a personas estadounidenses e israelíes a la jurisdicción de la CPI“, argumenta el comunicado.

Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción de la CPI, recuerda el secretario de Estado.

La CPI emitió una orden de arresto contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra cometidos en el asedio a Gaza. (Archivo/Archivo LN)

CPI rechaza sanciones

“La CPI rechaza enérgicamente las nuevas sanciones estadounidenses” anunciadas, declaró la corte, que tiene sede en La Haya, en un comunicado.

Estas sanciones se suman a las que ya se ordenaron contra nueve magistrados y fiscales de la CPI.

“Estas sanciones constituyen un ataque flagrante a la independencia de una institución judicial imparcial, que opera conforme al mandato que le confirieron los Estados” miembro, señaló la corte.

“Medidas así, que apuntan contra jueces y fiscales elegidos por los Estados parte, socavan el Estado de derecho”, añadió.

“Cuando se amenaza a actores judiciales por haber aplicado el derecho, es el propio orden jurídico internacional quien está en peligro”, agregó.

En su comunicado, Marco Rubio dice que los sanciona por rechazar una apelación de Israel contra las medidas. En su recurso, el Estado israelí cuestionaba que la CPI fuese competente para investigar sobre presuntos crímenes cometidos durante la guerra en la Franja de Gaza contra el movimiento islamista palestino Hamás.